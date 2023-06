München (epd). Für bayerische Kommunen und Vereine soll es in Zukunft finanziell deutlich leichter werden, ein Schwimmbad zu bauen oder zu sanieren. Wie das Kabinett in seiner Sitzung am Dienstag beschlossen hat, sollen die Förderquoten deutlich steigen und sich teils sogar verdoppeln. Staatskanzlei-Chef Florian Herrmann (CSU) sagte, dies sei "ein wuchtiger Beschluss", um die "Schwimmfähigkeit junger Menschen zu verbessern". Zeitgleich soll das während Corona eingeführte Seepferdchen-Programm verstetigt werden, kündigte er an.

Bislang haben bayerische Kommunen für den Bau oder Erhalt eines Schwimmbads in ihrer Trägerschaft "0 bis 40 Prozent" Zuschuss vom Freistaat bekommen, "üblicherweise 25 Prozent", sagte Herrmann. Die Summe sei auf rund 5,8 Millionen Euro je Gemeinde gedeckelt gewesen. Man werde diesen Förderrahmen nun verdoppeln, er liege demnach bei bis zu 80 Prozent und der Deckel bei künftig acht Millionen Euro. Schwimmbäder in Hand von Vereinen sollen kommunalen Schwimmbädern künftig gleichgestellt werden - das war bislang nicht so.

Schulschwimmbäder in kommunaler Hand wurden bislang schon deutlich stärker gefördert - in dem Bereich ändert sich deshalb am wenigsten. Bei "interkommunaler Zusammenarbeit" allerdings, also wenn sich zwei oder mehrere Kommunen den Bau eines Schulschwimmbads teilen, soll es künftig einen erhöhten Fördersatz geben. Man gehe davon aus, dass das Programm "für viele Kommunen ein Anreiz ist, doch ein Schwimmbad zu bauen oder ein bestehendes zu sanieren", anstatt es etwa aus Geldmangel stillzulegen, sagte Herrmann.

Das im Corona-Schuljahr 2020/2021 aufgelegte Seepferdchen-Schwimmförderprogramm soll neu aufgelegt und verstetigt werden. Im Schuljahr 2023/2024 erhielten alle Vorschüler und Erstklässler einen Gutschein über 50 Euro für einen Seepferdchen-Schwimmkurs, ab dem Schuljahr 2024/2025 dann jeweils die Vorschüler. Das Programm sei wichtig, weil sich laut einer DLRG-Umfrage aus dem Jahr 2022 die Zahl der Nichtschwimmer unter Grundschülern zwischen den Jahren 2017 und 2022 von zehn auf 20 Prozent verdoppelt habe.