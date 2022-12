München, Augsburg (epd). Der Freistaat Bayern fördert zum ersten Mal einen Treff für LSBTIQ-Menschen im Alter. Die sexuelle Orientierung oder das Geschlecht dürften zu keinen Benachteiligungen führen, sagte Bayerns Sozialministerin Ulrike Scharf (CSU) am Dienstag in München. Dafür entsteht in Augsburg ein Modellprojekt, für das das Sozialministerium 45.000 Euro im Jahr 2023 zur Verfügung stellen werde. Im Rahmen dieses Projekts übernimmt das Zentrum für Aidsarbeit der AWO Schwaben den Aufbau eines LSBTIQ-Treffs für Seniorinnen und Senioren. Es ist Teil des bayerischen Netzwerkes für lesbische, schwule, bisexuelle, transgender, intersexuelle und queere Menschen (LSBTIQ).