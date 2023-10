Fürth (epd). Die Menschen in Bayern haben im Jahr 2021 im bundesweiten Vergleich überdurchschnittlich viel Haushaltsabfälle produziert. Die Pro-Kopf-Menge an Haushaltsabfällen habe mit 497,9 Kilogramm um 14,3 Kilogramm oder 2,9 Prozent über dem bundesweiten Durchschnitt von 483,6 Kilogramm gelegen, teilte das Landesamt für Statistik am Dienstag in Fürth mit. Bayernweiter Spitzenreiter ist die kreisfreie Stadt Rosenheim mit 893,6 Kilogramm Haushaltsabfällen pro Kopf - am wenigsten waren es im Landkreis Tirschenreuth mit 353,8 Kilogramm. Zu den Haushaltsabfällen gehören unter anderem Haus- und Sperrmüll sowie Bioabfall.

Das bundesweit höchste Pro-Kopf-Aufkommen an Haushaltsabfällen hatte im Jahr 2021 der Landkreis Ahrweiler mit 1.994,6 Kilogramm - vermutlich wegen der zu beseitigenden Schäden nach der Flutkatastrophe. Das niedrigste Pro-Kopf-Aufkommen verbuchten die Statistiker des Bundesamtes sowie der Landesämter im Kreis Gotha mit 304,5 Kilogramm pro Einwohner.