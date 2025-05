München (epd). Mithilfe von Teampraxismodellen will das bayerische Gesundheitsministerium die hausärztliche Versorgung im Freistaat stärken. Zum Start eines Modellprojektes übergab die bayerische Gesundheitsministerin Judith Gerlach (CSU) am Freitag einen Förderbescheid von knapp 650.000 Euro an den Bayerischen Hausärzteverband, wie das Ministerium mitteilte. Erprobt werden solle das sogenannten HÄPPI-Konzept ("Hausärztliches Primärversorgungszentrum - Patientenversorgung Interprofessionell"). Dabei übernehme ein Team, bestehend aus akademisierten und nicht-akademisierten Fachkräften, zusätzliche Aufgaben in der Patientenversorgung, unter der Verantwortung und Leitung der Hausärztinnen und Hausärzte. Auch digitale Tools zur Verbesserung des Praxismanagements kommen zum Einsatz.

Da der Bedarf an hausärztlicher Versorgung steige, müssten neue Formen der Zusammenarbeit im Team ermöglicht werden, sagte Gerlach. Dabei sollten unter anderem die Kompetenzen der Gesundheitsfachberufe, wie beispielsweise von akademisierten Medizinischen Fachangestellten, gestärkt werden. So könnten sich Hausärztinnen und Hausärzte stärker auf die Fälle konzentrieren, bei denen ihre ärztliche Kompetenz zwingend erforderlich sei.

Auch die Lotsenfunktion der Praxen solle weiter gestärkt werden. "Wir wollen damit eine noch effektivere Steuerung der Patientenströme erreichen und untersuchen, welche Auswirkungen diese Modelle auf die regionale hausärztliche Versorgung in verschiedenen Regionen in Bayern haben", sagte die Ministerin. Langfristig solle ein regionales und sektorenübergreifendes Netzwerk entstehen, das den Hausarztpraxen helfe, die Patienten gemeinsam bestmöglich medizinisch zu versorgen.

Das Projekt soll unter der Einbindung von sieben Hausarztpraxen aus unterschiedlichen Regierungsbezirken über drei Jahre laufen und dabei durch das Institut für Allgemeinmedizin der Universität Augsburg wissenschaftlich begleitet werden. Das Versorgungskonzept HÄPPI wurde 2024 vom Hausärztinnen- und Hausärzteverband in Kooperation mit der Universität Heidelberg entwickelt.