Monarchie und Kirche

Krönung: Warum King Charles III "Defender of the Faith" ist – und wie er damit umgeht

Am 6. Mai 2023 wird King Charles III offiziell zum König des Vereinigten Königreichs gekrönt. Zum ersten Mal wird die Krönungszeremonie von einer religiösen Diversität geprägt sein. Dabei trägt Charles den Titel "Defender of the Faith" – wir erklären, was dahintersteckt.