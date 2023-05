TV-Tipp

Grüß Gott Oberfranken im Mai: Vorbereitung für den Kirchentag

Der Deutsche Evangelische Kirchentag findet alle zwei Jahre statt. Diesmal vom 7. bis zum 11. Juni in Nürnberg – mit über 2.000 Einzelveranstaltungen an 35 Orten. Es werden rund 100.000 Besucher erwartet. Wir zeigen wir Ihnen in der Sendung "Grüß Gott Oberfranken", wie sich Menschen in Oberfranken auf den Kirchentag vorbereiten.