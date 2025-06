München (epd). Das Bahnhofs-Management in Bayern lässt laut einer Untersuchung der Bayerischen Eisenbahngesellschaft (BEG) zu wünschen übrig. Für das Jahr 2024 wurde erstmals eine regionale Rangliste erstellt, wie die BEG am Freitag in München mitteilte. Demnach schneidet von den acht bewerteten bundeseigenen Bahnhofs-Managements der Deutschen Bahn (DB InfraGo) lediglich die unterfränkische Westfrankenbahn positiv ab, das heißt: Die westfränkischen Bahnhöfe sind am besten in Schuss. Bei allen anderen Regionen liege die Qualität unter der Mindestanforderung des Messsystems.

Bei den Tests der BEG bewerten unabhängige Personen die Bahnhöfe und Haltepunkte einmal pro Vierteljahr. Geprüft wird, wie gut die Stationsausstattung funktioniert, wie gut die Fahrgäste informiert werden, wie sauber die Bahnhöfe sind und welchen Gesamteindruck sie machen. Gemessen wird auf einer Skala von minus 100 bis plus 100. Der Nullwert orientiert sich daran, wie der Zustand bei den ersten Erhebungen 2014 und 2015 war, sowie an Vorgaben der BEG.

Die Westfrankenbahn überzeugte vor allem mit Sauberkeit und Stationsausstattung. Durch die Veröffentlichung der Ergebnisse will die BEG laut Mitteilung Anreize für Verbesserungen setzen, weswegen sie 2024 die Häufigkeit der Stationstests erhöht hat.

Auf der Skala erreicht die Westfrankenbahn knapp 38 Punkte. Die anderen sieben DB-Bahnhofs-Managements liegen im negativen Bereich: von der Südostbayernbahn (-7) über Rosenheim (-7), Nürnberg (-7), Nordfranken (-22), Regensburg (-25), Augsburg (-34) bis hin zu München (-48) als Schlusslicht. Alle Bahnhofs-Managements sind für mehrere zig Stationen verantwortlich - von 34 bei der Westfrankenbahn bis hin zu den 184 Stationen von Nürnberg.

Laut BEG ist beim Bahnhofs-Management "insgesamt viel Luft nach oben". Der Freistaat zahle an die Stationsbetreiber für die Halte mehr als 150 Millionen Euro jährlich, dafür erwarte er mehr Qualität. Laut Bayerns Verkehrsminister und BEG-Aufsichtsratsvorsitzendem Christian Bernreiter (CSU) zeigt das Resultat "erhebliche Defizite". Er forderte, die Manager müssten von der DB-InfraGo-Zentrale den Spielraum bekommen, ihre Bahnhöfe besser zu machen.

2024 gab es im bayerischen Bahnnetz 1.036 DB-Stationen. 33 davon sind nicht im Ranking enthalten.