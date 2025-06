Würzburg (epd). Ab dem kommenden Wintersemester 2025/2026 kann man in Bayern erstmals Pflegewissenschaft studieren. Das duale Studium an der Uni Würzburg kombiniere Theorie und Praxis, teilten Hochschule und Uniklinik am Donnerstag mit. In nur sieben Semestern könnten die Studierenden zwei Abschlüsse erwerben: einen Bachelor sowie den Abschluss als Pflegefachkraft. Zum Start des neuen Angebots gibt es 20 Studienplätze, auf die man sich bis zum 17. Juli bewerben kann. Ein besonderer Vorteil ist, dass die Studierenden eine monatliche Vergütung erhalten.

Der Studiengang ist am Lehrstuhl für Pflegewissenschaft der Medizinischen Fakultät verankert. Lehrstuhlinhaberin Melanie Messer sagte, die Studierenden würden lernen, "pflegerische Versorgung aus wissenschaftlicher Grundlage, verantwortungsvoll und patientenzentriert zu gestalten und weiterzuentwickeln". In der vorlesungsfreien Zeit gebe es Praxisphasen in verschiedenen Pflegebereichen - von der Klinik bis zum ambulanten Pflegedienst. Nach dem Studium stünden den Absolventinnen und Absolventen "viele Wege" offen - von der Pflege bis zur Forschung.