München (epd). Mehr Anstrengungen bei Maßnahmen zum Klimaschutz hat der Präsident des Weltkirchenrats, Heinrich Bedford-Strohm gefordert. Das neueste Klimagutachten habe bestätigt, dass die aktuellen Maßnahmen nicht ausreichten, sagte Bedford-Strohm, der auch bayerischer Landesbischof ist, am Mittwoch im Bayerischen Rundfunk auf Bayern 2. Es gehe um das Leben aller Menschen.

Die Frage dürfe nicht lauten, "wie können wir unseren Wohlstand in der bisherigen Form sichern und was können wir uns da an Klimamaßnahmen vielleicht leisten", sondern genau umgekehrt: "Wenn wir einen fairen Anteil aller Menschen an den natürlichen Gütern zugrunde legen, welches Budget haben wir und wie müssen wir unser Leben verändern, dass alle Menschen in Würde leben können." Dies sei die Perspektive, die der Weltkirchenrat einnehme. Der Weltkirchenrat trat vor 75 Jahren, vom 22. August bis zum 4. September 1948, erstmals in Amsterdam zusammen.