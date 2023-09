Weiden, Kohlberg (epd). Ausgewählte Werke des spätromantischen Komponisten Anton Beer-Walbrunn erklingen am 14. und 15. Oktober in seiner Geburtsstadt Kohlberg in der Oberpfalz. Beer-Walbrunn (1864 bis 1929) war Musikprofessor an der Königlichen Akademie für Tonkunst in München und unterrichtete unter anderem Carl Orff und Wilhelm Furtwängler. Die Beer-Walbrunn-Tage würdigten sein umfangreiches kompositorisches Schaffen zu Beginn des 20. Jahrhunderts, teilte das Dekanat Weiden am Mittwoch mit.

Beim Kammermusikabend am 14. Oktober in der evangelischen Nikolauskirche in Kohlberg singen und spielen Angelika Huber (Sopran) und Tung-Hsing Tsai (Klavier). Die Sopranistin sei durch ihre einfühlsame Interpretation der Werke Beer-Walbrunns bekannt, hieß es. So habe sie sämtliche seiner Klavierlieder im Repertoire und einige Welt-Ersteinspielungen vorgelegt. Gemeinsam mit dem aus Taiwan stammenden Pianisten Tung-Hsing Tsai interpretiert sie Werke von Robert Schumann, Richard Strauss und Joshua Benjamin Carnap.

Beim kirchenmusikalischen Gottesdienst am Sonntag um 9.45 Uhr, ebenfalls in der Nikolauskirche Kohlberg, stehen Werke von Beer-Walbrunn, Max Reger und Joshua Benjamin Carnap auf dem Programm. Neben Angelika Huber und Tung-Hsing Tsai sind Gerhard Urban vom Münchner Rodin-Quartett (Violine) und Dekanatskantorin Anna-Magdalena Bukreev (Orgel) zu hören.