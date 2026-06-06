Würzburg (epd). Mit einem Begleitprogramm zur Sonderausstellung "Geht Grad so? Klima in Unterfranken" lädt das Museum für Franken dazu ein, die Folgen des Klimawandels aus unterschiedlichen Blickwinkeln zu betrachten.

Den Auftakt der Vortragsreihe bildet am 18. Juni der Vortrag "Klima und Weinanbau" von Ralf Schwarz, Fachberater für Kellerwirtschaft und Kellertechnik beim Bezirk Unterfranken. Er zeigt in seinem Vortrag auf, welche Maßnahmen Winzer bereits ergreifen, um angesichts des Klimawandels Qualität und Ertrag langfristig zu sichern.

Vorträge von Landwirt und Fachberater für Fischerei zum Klimawandel

Am 16. Juli spricht Michael Kolahsa, Fachberater für Fischerei beim Bezirk Unterfranken, über "Klimawandel und die Ökologie von Gewässern in Unterfranken". Am 15. Oktober geht es bei Anne Kraft, Sachgebietsleitung Museen, Bezirk Unterfranken, und Peter Kraft, selbstständiger Landwirt, um den "(Klima-)Wandel in der Landwirtschaft".

"Geht Grad° so? Klima in Unterfranken" ist eine Wanderausstellung der Unterfränkischen Kulturstiftung des Bezirks Unterfranken in Zusammenarbeit mit dem Museum für Franken - Staatliches Museum für Kunst- und Kulturgeschichte in Würzburg. Im Mittelpunkt steht die Frage, wie sich neue Perspektiven für den Umgang mit der aktuellen Erderwärmung gewinnen lassen.