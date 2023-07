Gießen, Würzburg (epd). Die Benefiz-Radtour "Tour der Hoffnung 2023" zugunsten krebskranker Kinder startet am Donnerstag (27. Juli) in Gießen. In diesem Jahr sind 160 Radlerinnen und Radler dabei, die an verschiedenen Stopps Spenden für Kliniken und Selbsthilfeorganisationen in ganz Deutschland sammeln, wie der Verein "Tour der Hoffnung" auf seiner Internetseite mitteilte. Die Tour endet am Samstag (29. Juli) an einer der begünstigten Universitätskliniken, der Uni-Kinderklinik in Würzburg.

Die Tour wurde 1983 von Fritz Lampert, Professor an der Kinderklinik der Gießener Justus-Liebig-Universität, gegründet. Seitdem kamen bei der privat organisierten Veranstaltung nach Angaben des Vereins rund 46 Millionen Euro an Spenden zusammen. Das Geld komme zu hundert Prozent den Kindern zugute, Sponsoren und Teilnehmer trügen alle Kosten selbst, hieß es.