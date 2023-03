Bamberg (epd). In der Bamberger Erlöserkirche wird am kommenden Sonntag (12. März) die Messe de Requiem von Gabriel Fauré (1845-1924) aufgeführt. Der Erlös des Konzertes der Universitätsmusik komme der Sanierung der Orgel der Erlöserkirche zugute, teilte der Lehrstuhl für Musikpädagogik und Musikdidaktik der Universität Bamberg am Dienstag mit.

Die 1902 entstandene Vertonung der lateinischen Totenmesse sei ein "Werk von elegischer Sanftheit", hieß es weiter. Im Mittelpunkt der Komposition stünden Trost und Hoffnung. Das Konzert des Kammerchors und -orchesters der Universität wird von Universitätsmusikdirektor Wilhelm Schmidts geleitet. Die Solopartien übernehmen die Sopranistin Laura Barthel und der Bariton Lorenz Schober. Vor der Messe de Requiem wird das Adagio for Strings von Samuel Barber (1910-1981) aufgeführt. Das Konzert beginnt um 17 Uhr.