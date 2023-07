Bodenmais, St. Englmar (epd). Draußen in der Natur und dem Himmel ganz nah: Mit gleich zwei Berggottesdiensten wartet die evangelische Kirche an diesem Sonntag (23. Juli) im Bayerischen Wald auf. Zu ihrem traditionellen Gottesdienst auf dem Silberberg im Bayerischen Wald lädt die evangelische Kirchengemeinde Kötzting (10.30 Uhr) nach Bodenmais ein. Die Predigt hält der Regensburger Regionalbischof Klaus Stiegler. Ebenfalls Berggottesdienst wird auf dem Predigtstuhl in St. Englmar (10.30 Uhr) gefeiert.

Das Besondere an Berggottesdiensten sei der Blick ins Tal und auf die anderen Gipfel des Bayerischen Waldes, sagte der Kötztinger Pfarrer Stefan Nagel am Freitag. Die etwa 100 Besucherinnen und Besucher jedes Jahr säßen beim Gottesdienst nicht auf Stühlen, sondern auf den Felsen oder Wiesen rund um den steinernen Altar am Gipfel. "Mittels einer Lautsprecheranlage können sie dem Gottesdienst folgen." Von der Talstation Silberbergbahn geht es in einem 30-minütigen Fußmarsch oder mit der Seilbahn hinauf zum Gipfel. Die Liedblätter gelten als kostenloser Fahrschein.

Am Gipfel des Predigtstuhls wird ein Gottesdienst mit Klängen des Posaunenchors gefeiert. Um den Weg nach oben gut zu finden, helfen gelbe Schilder mit biblischen Sprüchen. Treffpunkt ist um 9.45 Uhr unten am Parkplatz Hirschensteinweg zum gemeinsamen Aufstieg.