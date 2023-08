Garmisch-Partenkirchen (epd). Mit einer Bergmesse feiert das Königshaus am Schachen am 25. August um 11 Uhr den 178. Geburtstag von König Ludwig II. Die katholische Messfeier wird traditionsgemäß vom Pfarrer der Partenkirchener Pfarrei Maria Himmelfahrt zelebriert, teilte die Bayerische Schlösserverwaltung am Freitag mit. Die musikalische Umrahmung mit alpenländischen Weisen übernehmen einheimische Musikanten.

Seit 1872 verbrachte Ludwig jedes Jahr seinen Geburtstag am 25. August in dem Haus, hieß es. Der Berggottesdienst findet bei jeder Witterung auf 1.800 Metern Höhe statt. Vom Elmauer Wanderparkplatz können Bergsteiger zehn Kilometer lang zur Messe hochsteigen. Im Anschluss gebe es die Möglichkeit, das Königshaus am Schachen im Rahmen einer Führung zu erkunden.