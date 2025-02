Evangelische Morgenfeier

Maria, Macht und heilige Unerschrockenheit – eine Predigt zu Mariä Lichtmess

An Lichtmess rückt Pfarrerin Tia Pelz aus Nürnberg zwei große Themen in den Mittelpunkt: Maria und die Macht. In der evangelischen Morgenfeier erzählt sie von Menschen, die den Mut hatten, Licht ins Dunkel der Macht zu bringen – auch in der Kirche.

Lesezeit: 12 Minuten

