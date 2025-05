#SaveSocialDay am 3. Mai

Kein Posten, Liken und Swipen: Die bundesweite Initiative Save Social ruft am Sonnabend zum #SaveSocialDay auf. Handy-Nutzende sollen an diesem Tag bewusst auf Youtube, Facebook, Instagram, WhatsApp, TikTok oder Twitch verzichten, um gegen den zunehmenden Einfluss von Tech-Plattformen auf die Gesellschaft zu demonstrieren. Anlass sei der Internationale Tag der Pressefreiheit am selben Tag.

