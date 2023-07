Ansbach (epd). Auch eine Woche nachdem die massive Beschädigung des Altarbildes in der Heilig-Kreuz-Kirche auf dem Ansbacher Stadtfriedhof entdeckt wurde, fehlt von dem Täter oder den Tätern jede Spur. Am vergangenen Montag war festgestellt worden, dass das Altarbild, das einen auferstandenen und segnenden Christus darstellt, mit einem Messer zerschnitten wurde, wie das Dekanat am Montag mitteilte. Das Bild des Ansbacher Malers Georg Friedrich Bischoff (1819-1873) ist stark beschädigt worden, eine Restaurierung des Gemäldes scheint nach einer ersten Einschätzung von Experten aber durchaus möglich. Diese kann aber erst in Angriff genommen werden, wenn die Ermittlungen abgeschlossen und auch die versicherungsrechtlichen Fragen geklärt sind, hieß es. Werke von Georg Friedrich Bischoff wurden bereits zu dessen Lebzeiten von der Neuen Pinakothek in München angekauft.