München (epd). Einzelpersonen und Initiativen, die sich fürs Gemeinwohl einsetzen, können sich wieder um den Bayerischen Innovationspreis Ehrenamt bewerben. In diesem Jahr steht der Wettbewerb unter dem Motto "Ehrenamt in Bayern - Gemeinsam stark für morgen", wie das Sozialministerium am Mittwoch mitteilte. Die Bewerbungsfrist dauert bis 5. Oktober. Die Preisverleihung soll im Frühjahr 2026 in München stattfinden. Das Preisgeld, das in mehreren Kategorien vergeben wird, beträgt insgesamt 75.000 Euro.

"Ehrenamt ist mehr als Hilfe. Es ist Haltung. Es ist der Mut, Zukunft mit offenen Augen und Herzen zu gestalten. Genau das brauchen wir", sagte Sozialministerin Ulrike Scharf (CSU). Die Ehrenamtlichen seien wichtige Impulsgeber und brächten Bayern voran. Rund 4,7 Millionen Menschen im Freistaat engagieren sich ihren Angaben zufolge ehrenamtlich, das entspreche 41 Prozent der Bürgerinnen und Bürger über 14 Jahren.