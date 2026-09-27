Nürnberg (epd). Um den Herrnhuter Stern und seine Geschichte geht es in einer neuen Sonderausstellung im Bibel Museum Bayern in Nürnberg. In Kooperation mit der Herrnhuter Sterne Manufaktur spüre das Bibel Museum der Faszination nach, die vom Herrnhuter Stern ausgeht, heißt es auf der Internetseite des Museums. Vom 22. Oktober bis 31. Januar 2027 erfahre man mehr über den weltberühmten Stern mit seinen 25 Zacken sowie über seine aufwendige Herrstellung.