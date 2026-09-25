Für manche mag dieser Tipp auf den ersten Blick etwas ungewöhnlich wirken – für andere kann er im Alltag unglaublich hilfreich sein: Die App Flush hilft dabei, öffentliche Toiletten in der Umgebung schnell und unkompliziert zu finden. Gerade unterwegs kann das eine große Erleichterung sein.

Öffentliche Toiletten auf einer Karte finden

Auf einer interaktiven Karte zeigt Flush Toilettenstandorte in der Nähe an. Nutzer:innen können nach Orten suchen, die Karte durchsuchen und sich direkt zum gewünschten WC navigieren lassen.

Zusätzlich liefert die App Informationen dazu, ob eine Toilette kostenlos und barrierefrei zugänglich ist oder ob für die Benutzung beispielsweise ein Schlüssel benötigt wird. Die Datenbank umfasst nach Angaben des Anbieters weltweit mehr als 200.000 Toiletten.

Für wen die Toiletten-App besonders hilfreich ist

Besonders wertvoll ist die Anwendung für Menschen, die nicht lange nach einer Toilette suchen können oder möchten – etwa bei Menstruationsbeschwerden, chronischen Darmkrankheiten oder anderen gesundheitlichen Herausforderungen.

Aber auch für Familien mit kleinen Kindern, Reisende oder Menschen, die in einer fremden Stadt unterwegs sind, kann die App eine praktische Unterstützung sein.

Die Toilettenkarte lebt von der Gemeinschaft

Die Datenbank von Flush wird auch von ihren Nutzer:innen erweitert. Wer eine öffentliche Toilette entdeckt, die noch nicht eingetragen ist, kann sie selbst hinzufügen und damit anderen helfen.

Außerdem lassen sich vorhandene Einträge bewerten oder fehlerhafte Angaben melden. So kann die gemeinschaftlich gepflegte Toilettenkarte nach und nach vollständiger und verlässlicher werden.

Ein offenes WC als konkrete Form der Gastfreundschaft

Auch Kirchengemeinden, Cafés, Vereine oder andere Einrichtungen können einen wichtigen Beitrag leisten: Wer eine Toilette hat, die während der Öffnungszeiten öffentlich genutzt werden darf, kann überlegen, diese in der App einzutragen.

Denn manchmal ist eine Toilette nur wenige Meter entfernt, aber niemand weiß davon. Ein öffentlich zugängliches WC kann für Menschen unterwegs eine kleine, aber sehr konkrete Form von Gastfreundschaft sein.

Toiletten schon vor einem Ausflug suchen

Auch wer gerne vorausplant, kann die App nutzen: Vor einer Reise, einem Ausflug oder einem Stadtbesuch lässt sich bereits prüfen, wo sich Toiletten am Zielort befinden. Flush funktioniert nach Angaben des Anbieters auch offline.

Neben Flush gibt es weitere gemeinschaftlich gepflegte Angebote wie Toilet Finder. Sie verfolgen ein ähnliches Ziel: Menschen unterwegs möglichst schnell und unkompliziert den Zugang zu einer Toilette zu ermöglichen.