Nürnberg (epd). Am 30. Mai startet im Bibelmuseum Bayern in Nürnberg erstmals die Familienführung "Erzähl mir was! Von Timo und den ersten Christen". Das neue Format richtet sich an Familien mit Kindern ab sechs Jahren, teilte das Museum am Mittwoch mit. Auf einem Streifzug reisen die Kinder mit Religionspädagogin Helga Jakob-Stralka rund 2.000 Jahre zurück in die römische Stadt Lystra im heutigen Gebiet der Türkei. Im Zentrum stehe eine in der Bibel eher selten erzählte Perspektive: die Geschichte eines Kindes.

Die Besucher begegnen Timotheus - genannt Timo -, einem "neugierigen Jungen, der den Apostel Paulus kennenlernt und durch ihn von Jesus erfährt", hieß es. Zusammen mit Timo folgen sie den Spuren des Apostels Paulus nach Korinth und Athen und erleben, wie dort erste christliche Gemeinden entstehen. Timotheus komme zwar nur auf wenigen Seiten der Bibel vor, nämlich in fünf Versen der Apostelgeschichte und zwei Briefen des Paulus, trotzdem eröffneten diese Stellen "einen besonderen Blick auf die Anfänge des Christentums", sagte Jakob-Stralka, die das neue Format entwickelt hat.

Geschichten und Kreativität

Die Führung verbinde erzählerische Elemente mit kreativen Aktionen. Am Ende können die Kinder ihren eigenen altgriechischen Brief gestalten und mit nach Hause nehmen. Die Termine für die Führung sind am 30. Mai, dem 6. und 13. Juni sowie am 18. und 25. Juli jeweils um 14.30 Uhr.