Nürnberg (epd). Das Bibel Museum Bayern zeigt ab 11. Oktober eine Sonderausstellung über den Karikaturisten Horst Haitzinger. Gezeigt werde eine große Auswahl seiner Bilder mit ausschließlich biblischen Motiven, teilte das Museum am Freitag in Nürnberg mit. Der gebürtige Österreicher habe sich immer wieder biblischer Szenen und Themen bedient, um darin das politische Geschehen humorvoll zu spiegeln. "Die Zeichnungen und Aquarelle spannen einen weiten Bogen von der Erschaffung der Welt über die Krippe und die Heiligen Drei Könige bis hin zu Pontius Pilatus."

Haitzinger sei vor allem in Nürnberg als "trefflicher Zeichner pointierter Karikaturen bekannt", heißt es weiter. Von 1963 bis 2019 seien seine satirischen Bilder in den Nürnberger Nachrichten erschienen, publiziert habe er daneben in zahlreichen weiteren Magazinen und Tageszeitungen. In den 60 Jahres seines Schaffens seien nach eigener Schätzung mehr als 15.000 Karikaturen entstanden. Zu sehen seien in der Sonderausstellung auch Ölgemälde, die er seit 2019 angefertigt habe.

Die Schau "Horst Haitzinger - Von Adam und Eva bis Pontius Pilatus. Die Bibel in politischen Karikaturen" dauert bis 28. Februar 2024. Beleuchtet werde neben den Zeichnungen auch deren biblischer Kontext.