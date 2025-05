Nürnberg (epd). Schafe, Esel, Hunde, Vögel, Fische: In der Bibel ist von vielen Tieren die Rede. Dem Bibelmuseum Bayern in Nürnberg sind "Tiere in der Bibel" eine Sonderausstellung wert. Vom 5. Juni bis 28. September ist sie zu sehen, teilte das Museum mit.

Schon seit Urzeiten würden Tiere die Menschen begleiten und eine wichtige Rolle in ihren Geschichten und Glaubensvorstellungen spielen, werde die neue Schau zeigen, hieß es. Gleich zu Beginn hätten Tiere einen besonderen Platz in der Bibel, als Fische, Vögel, wilde und zahme Tiere zusammen mit dem Menschen von Gott erschaffen werden. Die Besucherinnen und Besucher könnten erfahren, dass Lamm und Schaf nicht nur als Nutztiere in biblischer Zeit wichtig waren, sondern welche Symbolik sie haben.

Die Ausstellung sei in Kooperation mit der Österreichischen, der Württembergischen und der Deutschen Bibelgesellschaft, der Von Cansteinschen Bibelanstalt in Westfalen und dem Bibelwerk Rheinland entstanden, teilt das Museum mit. Als Begleitprogramm werden Sonderführungen mit Workshops für Kinder und Familien angeboten. Im August stehen der Schmetterling und das Buch "Werkstatt der Schmetterlinge" von Gioconda Belli an drei Nachmittagen auf dem Programm.