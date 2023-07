Augsburg, Bonn (epd). Die katholische Deutsche Bischofskonferenz hat der alevitischen Gemeinschaft in Deutschland Glückwünsche für deren am Mittwoch beginnende zwölftägige Fastenzeit übermittelt. Religiös motivierte Fastenzeiten seien willkommene Gelegenheiten, das alltägliche Leben zu unterbrechen, erklärte am Dienstag der Augsburger Bischof Bertram Meier, Vorsitzender der Unterkommission der Bischofskonferenz für Interreligiösen Dialog.

In dem im Mittelalter entstandenen Alevitentum vermischten sich islamische und nichtislamische Einflüsse. Die Alevitische Gemeinde Deutschland zählt nach eigenen Angaben mit rund 700.000 Angehörigen zu den großen Religionsgemeinschaften in Deutschland. An das am 19. Juli beginnende Muharrem-Fasten schließt sich am 31. Juli 2023 das alevitische Asure-Fest an.