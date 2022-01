München (epd). Der bayerische evangelische Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm und Mitglieder des Landeskirchenrats wollen mit Opfern von sexualisierter Gewalt in der Kirche ins Gespräch kommen. Ziel sei es, "jedem und jeder Betroffenen zuzuhören und über die Erfahrungen und Erwartungen von Betroffenen ins Gespräch zu kommen", sagte Bedford-Strohm laut einer Mitteilung der Landeskirche vom Mittwoch. Nur so könnten dann auch Prävention und Aufarbeitung in der Landeskirche "konsequent weiter verbessert werden". Ein erstes Gesprächs soll am 17. März in München stattfinden. Interessierte Betroffene könnten mehr Informationen dazu unter der Telefonnummer 089 5595 676 erfahren oder per E-Mail an ansprechstellesg@elkb.de, hieß es.