Würzburg, Bonn (epd). Zum katholischen Welttag der Großeltern und Senioren hat die Deutsche Bischofskonferenz die Rolle von Omas und Opas für das Leben der Enkel gewürdigt. Junge Menschen schenkten Hoffnung, und die Senioren schenkten Erfahrung, sagte der Würzburger Weihbischof Ulrich Boom am Donnerstag laut Mitteilung.

In vielen Familien gebe es diese guten Beziehungen. Die Großeltern seien Ansprechpartner für die Jugendlichen, sagte Boom. Sie legten ihre Liebe in die Enkelkinder hinein und gäben ihren Erfahrungsschatz der jungen Generation mit auf den Weg. Die Jungen wiederum seien für die Senioren oft ein Zeichen der Hoffnung, dass das, was sie erlebt hätten, im Gedächtnis bleibe. Boom ist Beauftragter für Seniorenpastoral.

Doch auch die Großeltern könnten Hoffnungszeichen für ihre Enkel sein. Durch die Annahme von Herausforderungen auf ihrem Lebensweg zeigten sie, wie Leben gelingen könne. Die katholische Kirche begeht seit 2021 jährlich am vierten Sonntag im Juli den Welttag der Großeltern und Senioren, den Papst Franziskus ins Leben gerufen hat. In diesem Jahr fällt der Tag auf den 23. Juli.