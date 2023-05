Backnang (epd). Wegen eines blinden Passagiers hat ein Nahverkehrszug eine Schnellbremsung eingeleitet. Der 40-jährige Mann war am Mittwoch in Backnang auf die Kupplung zwischen zwei Waggons eines Zuges in Richtung Waiblingen gesprungen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Aufmerksame Zeugen hätten einen DB-Mitarbeitenden über die illegale Mitfahrt informiert, woraufhin der Zug nach einer abrupten Bremsung am Bahnhof Winnenden zum Stehen kam. Wegen der Fahrt auf der Kupplung müsse der Mann mit einem Ermittlungsverfahren wegen des "Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr" rechnen.

Die Bundespolizei warnt angesichts dieses Vorfalls vor dem Mitfahren auf Zügen an dafür nicht vorgesehenen Stellen. Denn wegen der hohen Geschwindigkeit der Züge könnten diese illegal Mitreisenden den Halt verlieren und gegen Hindernisse wie Schilder und Bäume prallen oder nach dem Kontakt mit der 15.000 Volt führenden Oberleitung einen Stromschlag erleiden.