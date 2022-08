Konstanz, Buxheim (epd). Mehr als 20 Bodensee-Klöster öffnen zu den "Klostererlebnistagen" im Herbst von 6. bis 9. Oktober ihre Pforten für Erlebnisse mit "Living History". Bei der "Lebendigen Geschichte" erfahren Besucherinnen und Besucher, wie man einst in Klöstern lebte und heute noch lebt, teilten die Veranstalter aus Deutschland, Österreich und der Schweiz gemeinsam am Freitag in Konstanz mit. Auch Führungen, Konzerte und gelebte Spiritualität wie Stundengebete sind im Programm vorgesehen.

Unter den 23 teilnehmenden Klosterorten ist die Klosterbaustelle Campus Galli in Meßkirch, wo mit Werkzeugen und Techniken aus dem Mittelalter ein Kloster nach dem "St. Galler Klosterplan" entsteht. Dabei ist auch im Kloster Bad Schussenried die Figur des "Pater Mohr", der vor 400 Jahren den Menschen das Fliegen beibringen wollte, und die Kartause Buxheim. Das barocke ehemalige Kloster Wiblingen bei Ulm steht am 8. Oktober mit Mitmachaktionen und Führungen ganz im Zeichen von "Liebe, Lust und Leidenschaft". Im Kloster Roggenburg sind Besucher bei den Prämonstratensern zu Gast. In Kloster Kellenried geben die Benedikterinnen der Abtei St. Erentraud eine Einführung ins Psalmensingen und "einfach mal abschalten" heißt es im Kloster Hegne am "Tag der Stille".

Die Klöster rund um den Bodensee in Deutschland, Österreich und der Schweiz haben über Jahrhunderte Impulse für die europäische Kultur und Geschichte gesetzt, hieß es weiter. Besonders gelte das für die einstigen Benediktinerklöster auf der Insel Reichenau und in St. Gallen. Das Tourismusprojekt "Inspiration Bodensee: Kirchen, Klöster, Weltkultur" soll künftig den Schatz an Klöstern und Kirchen der Region, an Geschichte, Geschichten und Traditionen ins Bewusstsein rücken. Vertreter von regionalen Tourismusverbänden und Kirchen arbeiten dazu grenzüberschreitend zusammen, um Tourismus und Spiritualität miteinander zu verbinden und zugleich die Bedeutung der Bodenseeregion für das kulturelle Erbe Europas hervorzuheben, hieß es weiter. Der Impuls sei vom Jubiläum "600 Jahre Konstanzer Konzil 2014-2018" ausgegangen.