München (epd). Die Woche der Botanischen Gärten vom 14. bis 22. Juni steht heuer unter dem Motto "Artenvielfalt". Die Gärten seien Oasen biologischer Vielfalt und böten wertvolle Lebensräume und Nahrung für zahlreiche Tiere, Pilze und Flechten, heißt es auf der Internetseite des Verbandes. Schirmherr der Aktionswoche ist der Kriminalbiologe Mark Benecke.

Mit einem umfangreichen Veranstaltungsprogramm, Workshops und Bestimmungskursen beteiligen sich in Bayern die Botanischen Gärten in Augsburg, Bayreuth, Erlangen, München und Regensburg an der Woche "Artenvielfalt". So werden etwa Vögel, Pflanzen und Wildbienen bestimmt oder bei Führungen die Geschichte von Schmarotzerpflanzen erzählt. Der Botanische Garten Regensburg bietet eine Führung über Bäume als grüne Klimaanlage an.

Welche wildlebenden Arten es tatsächlich gibt, will der Verband Botanischer Gärten bei seiner Aktion "Bioblitz 2025" mithilfe von Besucherinnen und Besuchern herausfinden. Interessierte können dabei die App iNaturalist herunterladen und die teilnehmenden Gärten erkunden, Tiere, Pilze, Flechten, Moose und Pflanzen fotografieren und über die App hochladen. "Jede Beobachtung zählt", heißt es. Die spektakulärsten Fotos und die aktivsten Beobachter sollen prämiert und mit Buchpreisen belohnt werden.