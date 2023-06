München (epd). Mehr als 100 Blasmusik-Ensembles hatten sich für eine Teilnahme am "Symphonischen Hoagascht" des Symphonieorchesters des Bayerischen Rundfunks (BR) beworben - nun stehen die vier Sieger-Kapellen fest: Beim Mitmach-Projekt mit abschließendem gemeinsamen Konzert im Juli 2024 in München dabei sind Ulrichsbläser Büchlberg (Kreis Passau), die Blaskapelle Möckenlohe (Kreis Eichstätt), die Brass Band Unterallgäu und das Jugendblasorchester Marktoberdorf, wie der BR am Donnerstag mitteilte.

Ziel des "Symphonischen Hoagascht" ist es, klassische Symphonik mit traditioneller Blasmusik zu verbinden, Laien und Profis zusammenzubringen, den Austausch zwischen den unterschiedlichen Musikensembles zu fördern und schließlich ein gemeinsames Abschlusskonzert mit Sir Simon Rattle zu gestalten. Rattle will ab diesem September als neuer Chefdirigent des BR-Symphonieorchesters "seine neue musikalische Heimat" erkunden - dazu will er mit Orchestermusikern die Heimatorte der teilnehmenden Ensembles besuchen.

Im Laufe eines Jahres werden Begegnungen und Workshops mit Lorenz Dangel, dem Komponisten der Uraufführung, und Mitgliedern des Symphonieorchesters stattfinden. Im Sommer 2024 wird Sir Simon dann in einer mehrtägigen Probenphase mit den Ensembles und dem Symphonieorchester die "Grande symphonie funèbre et triomphale" von Hector Berlioz sowie ein eigens für die Ensembles komponiertes Werk von Lorenz Dangel in München proben. Das große Abschlusskonzert soll am 7. Juli 2024 stattfinden.