Nürnberg (epd). Die Diakonie-Spendenaktion "Brot für die Welt" hat im vergangenen Jahr bundesweit 73,9 Millionen Euro gesammelt - mehr als 11,42 Millionen Euro davon kamen aus Bayern. Das sind mehr als 15 Prozent der gesamten Summe und 1,03 Millionen Euro mehr als noch 2023, wie die Diakonie Bayern am Donnerstag in Nürnberg mitteilte. Insgesamt hätten die Menschen in Deutschland rund 4,6 Millionen Euro mehr als 2023 gespendet. Dass das Ergebnis der Spendenaktion dennoch niedriger ist als die Gesamtsumme aus 2023 (75,9 Millionen Euro), liege am gesunkenen Spendenaufkommen beim "Bündnis Entwicklung hilft" im Zuge der Ukraine-Unterstützung.

Neben Spenden und Kollekten erhielt Brot für die Welt 2024 Mittel des Kirchlichen Entwicklungsdienstes und Drittmittel. Das sind vor allem Gelder des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ). Insgesamt standen dem Hilfswerk der evangelischen Kirchen und Freikirchen für seine Arbeit 332,3 Millionen Euro zur Verfügung - rund 0,2 Millionen Euro mehr als im Vorjahr. Das ist unter anderem auf mehr Einnahmen aus Nachlässen zurückzuführen. Brot für die Welt hat im vergangenen Jahr weltweit 2.919 Projekte gefördert. Regionale Schwerpunkte waren Afrika und Asien. Insgesamt wurden 318,7 Millionen Euro ausgegeben.