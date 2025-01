Bad Alexandersbad, München (epd). Das Bayerische Bündnis für Toleranz ruft die Menschen dazu auf, an der Bundestagswahl am 23. Februar teilzunehmen - und Extremisten dabei keine Stimme zu geben. "Jede Stimme für die Demokratie ist eine Stimme gegen Rechtsextremismus, Antisemitismus und Rassismus", teilte das Bündnis mit Sitz in Bad Alexandersbad am Montag mit. Es rief dazu auf, Parteien zu wählen, "die für unsere Demokratie stehen, die die Grundwerte unserer Verfassung achten und die Menschenwürde ohne Wenn und Aber schützen". Das Bündnis unterstreicht seine Forderungen mit der Aktion #WirWählenDemokratie, an der sich die rund 100 Mitgliedsorganisationen beteiligen sollen.

Der Bündnis-Sprecher, Bayerns Landesbischof Christian Kopp, sagte, dass Extremisten kein Raum gegeben werden dürfe. "Für die Zukunft unserer Freiheit, für die Wahrung der Menschenwürde brauchen wir eine starke Demokratie." Der stellvertretende Bündnis-Sprecher, der Leiter des Katholischen Büros Bayern, Matthias Belafi, sagte: "Gerade in der derzeitigen globalen Situation sollten wir uns vor Augen führen, was für ein Geschenk es ist, in einer freiheitlichen Demokratie zu leben." Verena Di Pasquale, stellvertretende Vorsitzende des DGB Bayern und ebenfalls stellvertretende Bündnis-Sprecherin, sagte, für Rechtsextremisten, die die Spaltung der Gesellschaft vorantrieben und gegen Mitmenschen hetzten, sei kein Platz.

Das Bayerische Bündnis für Toleranz stellt mit seiner Aktion #WirWählenDemokratie digitale Vorlagen zur Verfügung, die die Mitgliedsorganisationen in ihren Netzwerken weiterverbreiten sollen. Das "Bayerische Bündnis für Toleranz - Demokratie und Menschenwürde schützen" wurde im Jahr 2005 auf Initiative der beiden großen Kirchen, der Jüdischen Gemeinden, des Bayerischen Innenministeriums und des DGB Bayern gegründet. Das Bündnis hat heute rund 100 Mitglieder im Freistaat, unter ihnen führende Sozialverbände, Gewerkschaften, Ministerien, der Bayerische Landtag, Medien, Umweltverbände und kirchliche Einrichtungen. Es ist das größte Bündnis seiner Art im Freistaat.