Nürnberg (epd). Mehr Tempo beim Windkraftausbau, Solarpflicht auf Neubauten, Investionsprogramme für Geothermie und einen Nationalpark Steigerwald: Konkrete Forderungen zum Klimaschutz hat die Delegiertenversammlung des BUND Naturschutz (BN) in ihrem Leitantrag zur bayerischen Landtagswahl am 8. Oktober 2023 vorgelegt. Die Klima- und Artenkrise sei auch im Freistaat unübersehbar, sagte BN-Vorsitzender Richard Mergner laut Pressemitteilung vom Sonntag in der Nürnberger Meistersingerhalle. "Bayern steht vor enormen Herausforderungen - und hat nur noch wenig Zeit, diese zu meistern", erklärte Mergner. Die rund 250 Delegierten, die die 265.000 BN-Mitglieder vertreten, stimmten dem Leitantrag geschlossen zu.

Wetterextreme, Dürren, das Schwinden von Lebensräumen für Pflanzen und Tiere und Verteilungskonflikte um Wasser nähmen zu, so Mergner weiter. Daher fordere der BUND Naturschutz, Bayern in der kommenden Legislaturperiode zukunftsfest zu machen. "Die nötige sozial-ökologische Transformation muss ohne weitere Verzögerung angegangen werden", betonte der Vorsitzende.

Zudem zeichneten die Delegierten drei BN-Aktive mit der Naturschutzmedaille aus. Die Ehrung für jahrelanges Engagement in den verschiedensten Verbandsbereichen erhielten Karin Eigenthaler (Kreisgruppe Neustadt Aisch), Heide Frobel (Ortsgruppe Hersbrucker Land) und Otto Heimbucher (Kreisgruppe Nürnberg).