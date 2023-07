München (epd). Eine Nahverkehrsoffensive vor allem im ländlichen Raum hat der Bund Naturschutz (BN) gefordert. "Nur mit einem guten Angebot kann der ÖPNV zum Rückgrat der Mobilitätswende in Bayern werden", sagte der BN-Landesvorsitzende Richard Mergner in einer Pressemitteilung vom Freitag. Die Staatsregierung müsse begreifen, dass "immer mehr Straßenbau" oder die Konzentration auf wenige Prestigeprojekte die Verkehrsprobleme nicht lösen würden.

Der BN bezog sich auf eine Studie des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumordnung (BBSR), die Bayern bei der Anbindung der Menschen an den Öffentlichen Nahverkehr auf dem vorletzten Platz sah. Unter den fünf Landkreisen in Deutschland mit der schlechtesten Anbindung befinden sich demnach vier bayerische Landkreise: Straubing-Bogen, Cham, Haßberge und Donau-Ries. Eine noch schlechtere Erreichbarkeit von Bushaltestellen und Bahnstationen gebe es laut BBSR nur in Mecklenburg-Vorpommern.