München (epd). Licht aus für den Klimaschutz: Der Bund Naturschutz (BN) Bayern unterstützt die Earth Hour, die am Samstag (22. März) zum Stromsparen aufruft. "Die Erderhitzung ist und bleibt die größte weltweite Krise", erklärte der BN-Landesbeauftragte Martin Geilhufe in einer Mitteilung vom Donnerstag. Ohne massives Gegensteuern werde sich die Menschheit "selbst die Lebensgrundlage in weiten Teilen der Erde entziehen". Es sei deshalb gut, dass es Projekte wie die Earth Hour gebe, "um uns dies immer wieder vor Augen zu führen".

Bei der Earth Hour schalten viele Städte weltweit um 20.30 Uhr Ortszeit die Beleuchtung an symbolträchtigen Bauwerken oder in den Innenstädten ab, um ein Zeichen für den Klimaschutz zu setzen. Der World Wide Fund for Nature (WWF) hatte die Aktion 2007 ins Leben gerufen. In diesem Jahr steht die Earth Hour unter dem Motto "Licht aus. Stimme an. Für einen lebendigen Planeten". In Deutschland beteiligen sich laut WWF über 550 Städte und Gemeinden.

Der BN appellierte an alle Kommunen, ihre Beleuchtung dauerhaft herunterzufahren. "Energiesparen ist aktiver Klimaschutz. Leider werden immer noch viel zu viele öffentliche Gebäude nachts angestrahlt", sagte Martin Geilhufe laut Mitteilung. Unnötige Beleuchtung müsse "wo immer es geht" dauerhaft abgeschaltet werden.