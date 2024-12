Augsburg, Berlin (epd). Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wird am 6. Januar 2025 eine Gruppe von Sternsingern aus dem Bistum Augsburg im Schloss Bellevue in Berlin empfangen. Die 20 Kinder vertreten dabei alle engagierten Mädchen und Jungen, die rund um den Jahreswechsel als Sternsinger Spenden für benachteiligte Kinder in aller Welt sammeln, teilten das Kindermissionswerk "Die Sternsinger" in Aachen sowie der Bund der Deutschen Katholischen Jugend in Düsseldorf als bundesweite Träger am Montag gemeinsam mit. Ende 2023 hatten in Kempten 650 Sternsinger die bundesweite Eröffnung der vergangenen, 66. Aktion Dreikönigssingen gefeiert.

Die 17 Mädchen und drei Jungen kommen aus der Pfarrei St. Lorenz in Kempten sowie aus den Pfarreiengemeinschaften Grünten und Durach im Allgäu. Sie werden am Dreikönigstag um 11 Uhr von Bundespräsident Steinmeier und seiner Frau Elke Büdenbender empfangen und ihren Segen an das Portal von Schloss Bellevue anschreiben. Steinmeier empfängt zum siebten Mal Sternsinger in seinem Amtssitz und setzt damit die Tradition seiner Amtsvorgänger fort.

Die 67. Aktion Dreikönigssingen wird am 28. Dezember in Paderborn eröffnet. Das Motto lautet: "Erhebt eure Stimme! Sternsingen für Kinderrechte". Seit dem Start der Aktion 1959 kamen beim Dreikönigssingen den Angaben zufolge insgesamt rund 1,36 Milliarden Euro zusammen, mit denen Projekte für benachteiligte und Not leidende Kinder in Afrika, Lateinamerika, Asien, Ozeanien und Osteuropa gefördert wurden.