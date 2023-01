München (epd). Die LMU-Gedächtnisvorlesung zum studentischen Widerstand der "Weißen Rose" hält am 6. Februar Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Er reiht sich damit ein in die Vorträge seiner Amtsvorgänger Joachim Gauck (2013), Johannes Rau (2003) und Richard von Weizsäcker (1993) zu diesem Anlass, teilte die Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU) am Freitag mit. Die jährliche Gedenkstunde für die "Weiße Rose" erinnert an das Vermächtnis aller Widerstandskämpferinnen und Widerstandkämpfer gegen das nationalsozialistische Terrorregime.

Vor 80 Jahren wurden die Geschwister Hans und Sophie Scholl, Mitglieder der Widerstandsgruppe "Weiße Rose" und Studierende an der LMU, zusammen mit ihrem Freund Christoph Probst in Stadelheim hingerichtet.