Fürth (epd). Bei der vorgezogenen Bundestagswahl am 23. Februar 2025 werden in Bayern etwa 9,2 Millionen Bürgerinnen und Bürger stimmberechtigt sein. Mehr als ein Viertel von ihnen (28,7 Prozent) ist zum Zeitpunkt der Wahl 65 Jahre oder älter, teilte das Bayerische Landesamt für Statistik am Dienstag in Fürth mit. Die Zahlen seien eine Schätzung auf Basis der zensusrevidierten amtlichen Bevölkerungsfortschreibung, hieß es weiter. Bei der Bundestagswahl im Jahr 1990 lag der Anteil der Altersgruppe der über 65-Jährigen an den Wahlberechtigten noch bei 19,7 Prozent.

Die Zahl der "Jungwähler" zwischen 18 und unter 25 Jahren sinkt dagegen im Vergleich zu 1990. Bei der diesjährigen Bundestagswahl liegt ihr Anteil den Angaben zufolge bei etwa 8,5 Prozent der Wahlberechtigten. 1990 waren es noch knapp 13 Prozent. Unter den jungen Wählerinnen und Wählern sind 362.000 Personen zum ersten Mal berechtigt, ihre Stimme zur Wahl des deutschen Bundestages abzugeben.

Menschen im Alter von 25 bis unter 45 Jahren werden im Februar 28,5 Prozent der wahlberechtigten Bevölkerung ausmachen (1990: 36,5 Prozent), Personen zwischen 45 und unter 65 Jahren 34,3 Prozent (1990: 30,9 Prozent). Wahlberechtigt bei den Bundestagswahlen sind Bürgerinnen und Bürger ab 18 Jahren mit deutscher Staatsangehörigkeit.