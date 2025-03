München (epd). Entwarnung für Osterei-Fans: Der Vorsitzende des Bundesverbands Ei geht nicht von höheren Eier-Preisen zu Ostern aus. "Der Eierpreis ist stabil", sagte Hans-Peter Goldnick dem Radiosender Bayern2 (Donnerstag). Das liege auch an den Jahresverträgen, die meist schon im Vorsommer zwischen Produzenten und Händlern vereinbart würden. Insofern sei auch die Debatte um mögliche Eier-Exporte in die USA "kein Grund für eine Preisanhebung zu Ostern", sagte der Verbandschef.

Ohnehin seien Exporte in die USA, wo die Vogelgrippe für einen Eier-Engpass samt Preisexplosion sorge, wenig realistisch. In den USA fehlten derzeit rund 56 Millionen Eier täglich. Die deutsche Produktion hingegen liege bei 45 Millionen Eiern. "Da macht ein Export nicht so sehr viel Sinn", schloss Goldnick.