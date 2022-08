Nürnberg, Augsburg (epd). Für Samstag (27. August) ruft die Initiative "9-Euro-Ticket weiterfahren" zu bundesweiten Protesten für eine nahtlose Verlängerung des günstigen Nahverkehrstickets auf, das Ende August ausläuft. Wie die Organisatoren am Freitag mitteilten, sei die Fortführung des 9-Euro-Tickets im Angesicht steigender Energiepreise, Inflation und Gasumlage wichtiger denn je. In Bayern werde es in Nürnberg und Augsburg Aktionen geben, die in Form von Fahrraddemos, Ständen oder Straßenkreidebemalungen stattfinden können.

Gefordert werden neben einer Beibehaltung des 9-Euro-Tickets auch eine massive Investition in den Nahverkehr und eine Umschichtung der Haushaltsmittel in Richtung "Mobilität für alle". Die Initiative "9-Euro-Ticket weiterfahren" wird laut eigenen Angaben von Gruppen und Personen aus dem sozialen, gewerkschaftlichen und ökologischen Bereich unterstützt, die sich für eine sozial-ökologische Mobilitätswende einsetzen. Zu den Befürworten gehören auch der Armutsforscher Christoph Butterwegge und die Aktivistin Carola Rackete.