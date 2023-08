München, Erlangen (epd). Zum bundesweiten Bildungsprotesttag am 23. September gibt es auch in Bayern Protestaktionen. Mit einer Aktion in Erlangen um 11 Uhr am Schlossplatz und einer Demonstration in München um 12 Uhr am Königsplatz soll eine Verbesserung der Betreuungssituation von Krippe bis Schule gefordert werden, teilte die Bürgerinitiative "Viel Lärm um Kidz" mit. In Erlangen sollen unter anderem Schülerinnen und Schüler, Verbände und Gewerkschaften, die Organisation "Families for future" sowie die Autorin und Expertin für kindliche Bildung Anke Elisabeth Ballmann zu Wort kommen.

Die Bürgerinitiative fordert in einem "Appell für eine bessere Bildung", Schulen und Kitas zukunftsfähig und inklusiv zu machen. Es solle eine Ausbildungsoffensive für Lehrkräfte sowie Erzieherinnen und Erzieher geben, ein Sondervermögen für Bildung in Höhe von 100 Milliarden Euro sowie einen Bildungsgipfel "auf Augenhöhe".

Zum bundesweiten Bildungsprotesttag ruft die Initiative "Schule muss anders" in Berlin auf, die auch den Appell verfasst hat. Diesen haben laut Homepage der Initiative mehr als 150 Bildungsorganisationen, Gewerkschaften sowie Eltern- und Schülervertretungen unterschrieben. Am 23. September sind demnach bundesweit rund 20 Aktionen in Großstädten geplant.