Erlangen (epd). Der öffentliche Nahverkehr in der Erlanger Innenstadt wird ab dem kommenden Jahr kostenlos. Der Stadtrat habe dazu ein dreijähriges Pilotprojekt beschlossen, teilte die Stadt am Freitag mit. Bereits zum Fahrplanwechsel im Dezember soll außerdem die neue City-Buslinie angeboten werden, die den Großparkplatz, verschiedene Parkhäuser und die Universitätskliniken verbinde, hieß es. "Wir wollen Busfahren in der Innenstadt so einfach und bequem wie möglich machen", sagte Oberbürgermeister Florian Janik (SPD). Niemand brauche mehr ein Ticket zu lösen, jeder könne einfach einsteigen. Die Mindereinnahmen, die durch die kostenlose Innenstadtzone entstehen, müsse die Stadt ausgleichen, heißt es in der Mitteilung. Es werde mit Kosten von jährlich rund 300.000 Euro gerechnet.

Für die Änderung brauche man noch die Zustimmung der Gremien des VGN (Verkehrsverbund Großraum Nürnberg), hieß es. Es hätte aber Vorgespräche gegeben, in denen man sich darauf geeinigt habe, das Projekt zeitlich zu befristen und es begleitend auszuwerten.