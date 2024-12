Nürnberg (epd). Die Jahreskampagne 2025 der Caritas steht unter dem Motto "Da kann ja jeder kommen - Caritas öffnet Türen". Sie wird am 15. Januar um 11.30 Uhr vor der Kirche St. Klara in Nürnberg eröffnet, teilte der Wohlfahrtsverband am Freitag mit. Die Kampagne werbe "für einen verlässlichen und zukunftsfähigen Sozialstaat". 1.000 rote Türen, die im gesamten Land aufgestellt werden sollen, stehen symbolisch für Offenheit, Solidarität und Zusammenhalt. Geplant sei auch die Veröffentlichung der Sozialstaatsthesen "Sozialpolitik für alle - Türen für die Zukunft offenhalten", die symbolisch an eine rote Caritas-Tür genagelt sowie an die Politik übergeben werden sollen.

"Wir erleben derzeit eine sich sehr polarisierende politische Debatte um die Errungenschaften des Sozialstaats", heißt es in der Mitteilung. Diese gesellschaftliche Stimmung stelle alle sozialen Institutionen und Organisationen vor große Herausforderungen. "Umso wichtiger ist es, den Erhalt und die Weiterentwicklung unseres Sozialstaats aktiv auf die politische Agenda zu setzen." Vor Ort sein werde die Nürnberger Kulturbürgermeisterin Julia Lehner (CSU). Zur Aktion eingeladen sind auch der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) sowie die Kandidatinnen und Kandidaten zur Bundestagswahl 2025.