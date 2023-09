München (epd). Mit dem Projekt "Superar" startet der Diözesan-Caritasverband München-Freising ab Herbst 2023 ein musikalisches Förderprogramm für Kinder und Jugendliche. An vier Grundschulen und einer Mittelschule seien Chöre und ein Orchester geplant, teilte das Unternehmen am Montag mit. "Aktives Musizieren verbindet, stärkt und begeistert", erklärte Geschäftsleiter Harald Bachmeier laut Mitteilung. Man wolle das Potenzial der Musik nutzen, "um damit die Gesellschaft positiv zu verändern". Für das Orchester würden derzeit noch Instrumente und ein Probenraum gesucht.

Das Münchner Projekt ist den Angaben zufolge der erste deutsche Standort von "Superar", das sich vom lateinischen "superare" ableitet, zu Deutsch "überwinden, übertreffen". Das Angebot wurde bereits 2009 von der Caritas in Wien gemeinsam mit den Wiener Sängerknaben und dem Musikhaus Wien gegründet. Mehr als 3.000 Kinder und Jugendliche in sieben europäischen Ländern, darunter Rumänien, Ungarn und Bosnien-Herzegowina, nähmen aktuell an dem Programm teil.