München (epd). Der als "Checker Tobi" bekannte Moderator, Reporter und Autor Tobias Krell wird Kinder-Botschafter der Nicolaidis YoungWings Stiftung für junge Trauernde. "Tobi gelingt es, einfühlsam und kindgerecht auch schwierige Themen verständlich zu vermitteln und ist mit uns gemeinsam ein echter Tabubrecher", sagte Karin Neumeier, Vorständin der Nicolaidis YoungWings Stiftung, laut Mitteilung am Montag in München. Krell will sich unter anderem dafür einsetzen, die Trauer junger Menschen in der Gesellschaft zu enttabuisieren.

Gerade junge Menschen, die eine schwere Verlusterfahrung machen müssten - etwa Kinder, die ihre Eltern verlieren - seien oft stark belastet, hieß es weiter. Seit mehr als 25 Jahren helfe die Trauerbegleitung der Nicolaidis YoungWings Stiftung ihnen, ihre Lebenskrisen zu bewältigen und damit späteren psychischen Erkrankungen vorzubeugen.

Mit dem "Leben und Sterben Check", bei dem er auch eine Kindertrauergruppe der Nicolaidis YoungWings Stiftung besuchte, waren "Checker Tobi" und sein Team 2017 für den Grimme-Preis nominiert. Seitdem bewege ihn die wichtige Arbeit der Trauerbegleitung, die das Stiftungsteam insbesondere für Kinder und Jugendliche leiste, sagte der Moderator.

Die Nicolaidis YoungWings Stiftung ist nach eigenen Angaben eine bundesweite Anlaufstelle für junge Trauernde. Sie wurde im Jahr 1999 gegründet und richtet sich mit ihren Hilfsangeboten an Erwachsene bis 49 Jahre, deren Lebenspartner verstorben sind, sowie an Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bis 27, die einen oder beide Elternteile verloren haben. Auch auf gesellschaftlicher Ebene setzt sich die Stiftung für die Bedürfnisse junger Trauernder ein.