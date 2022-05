Bad Windsheim (epd). Die bayerische Landesversammlung des Evangelischen Arbeitskreises (EAK) der CSU wählt am Wochenende in Bad Windsheim einen neuen Vorstand. Der bisherige Vorsitzende, Christian Schmidt (64), werde für den Posten am Samstag (21. Mai) nicht mehr kandidieren, teilte der Arbeitskreis mit. Nach über zwölf Jahren werde sich der frühere Bundesminister in den Kabinetten von Angela Merkel auf seine Rolle als hoher Repräsentant für Bosnien und Herzegowina konzentrieren. Diese Aufgabe hat Schmidt im August 2021 übernommen.

Als Vorsitzender des EAK habe Schmidt Initiativen gestartet, unter anderem zur gesellschaftlichen Rolle der Kirchen bei Flucht und Vertreibung und zu praktischen Fragen von Kirchensteuer bis zum Familienbild, hieß es. Der EAK hat seine Tagung unter das Motto "Zuversicht durch Glauben" gestellt.