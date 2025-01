Pappenheim (epd). Zum 1. Februar übernimmt Christian Söllner die Leitung im Evangelischen Bildungs- und Tagungszentrum Pappenheim (EBZ). Am vergangenen Sonntag wurde laut Mitteilung des EBZ vom Dienstag der bisherige Leiter Gerhard Schleier in einem Gottesdienst feierlich in den Ruhestand verabschiedet und Christian Söllner begrüßt. Während Schleier in der Predigt mit Dankbarkeit auf die lange Wegstrecke in Pappenheim zurückblickte, versprach Söllner, die bereits in dem Bildungshaus herrschende "Kultur des Respekts" zu fördern.

"Bisher lag mein Fokus auf Leitung und Organisation von Verwaltungsabläufen", sagte Söllner dem Evangelischen Pressedienst (epd). Er war fünf Jahre lang Verwaltungsleiter am EBZ. "Durch die Übernahme der Einrichtungsleitung bekomme ich neue Aufgaben hinzu, die meinen Arbeitsalltag verändern." Söllner wird zusammen mit Pfarrer Christoph Seyler (Leiter des EBZ Hesselberg) auch den Verein der Evangelischen Bildungszentren im ländlichen Raum in Bayern (VEBZ) leiten. "Das große Ziel ist, die Verwaltung und unsere Häuser fit für die Zukunft zu machen. Digitalisierungsmaßnahmen werden ein Schwerpunkt sein", so Söllner.

Während das EBZ Hesselberg "eindeutig das Haus der Erwachsenenbildung" sei, mit vielen ländlichen und landwirtschaftlichen Themen, sei Pappenheim bis heute das Haus der Jugendbildung, sagte Gerhard Schleier dem epd. Beide Häuser intensivierten das Thema politische Bildung mit Schwerpunkt Demokratiebildung. Der Trägerverein konzentriere sich nun auf die Profilschärfung und Nutzung der Synergieeffekte der beiden Standorte am Hesselberg und in Pappenheim, so Söllner. "Gute Erfolge gibt es bereits auf der Ebene der Verwaltung, etwa bei Vertretungslösungen. Im Bildungsbereich entwickeln wir uns stetig weiter und stärken die Verknüpfung mit dem Schwesterhaus."

Im EBZ Pappenheim sind zurzeit rund 70 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt. Im Tagungshaus gibt es 164 Betten in 85 Einzel-, Doppel- und Mehrbettzimmern. Zudem gibt es 16 Tagungsräume verschiedener Größenordnungen, sowie eine Turnhalle, Freizeiträume, einen EBZ-Laden und eine Kapelle. Im angrenzenden Stadtwald betreibt das EBZ einen eigenen pädagogischen Hochseilgarten und bietet erlebnispädagogische Angebote, auch auf dem Wasser der am Haus gelegenen Altmühl.