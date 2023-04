Nürnberg (epd). Der Verein "Begegnung Christen Juden" (BJC) in der evangelischen Kirche verleiht am kommenden Sonntag (7. Mai) in der Nürnberger Jakobskirche seine Studienpreise: Ausgezeichnet werden Arbeiten zu Themen des christlich-jüdischen Gesprächs, die in den vergangenen zwei Jahren an bayerischen Gymnasien und Universitäten entstanden sind, teilte der Verein am Freitag mit. Diese Preise gehen in diesem Jahr an Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums Fränkische Schweiz in Ebermannstadt, des Gabelsberger-Gymnasiums Mainburg, des Ignaz-Taschner-Gymnasiums in Dachau, des Maximiliansgymnasiums München, des Gymnasiums Höchstadt an der Aisch und des Gymnasiums Kirchseeon, teilte die Koordinatorin der Auszeichnung, Franziska Grießer-Birnmeyer mit. Außerdem erhalten die Auszeichnung zwei ehemalige Doktorandinnen, die an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg sowie an der Augustana-Hochschule Neuendettelsau promoviert wurden.

Zu der Ehrung kommen unter anderem, der Beauftragter der Bayerischen Staatsregierung für jüdisches Leben und gegen Antisemitismus, für Erinnerungsarbeit und geschichtliches Erbe, Ludwig Spaenle (CSU), der Rabbiner der Israelitischen Kultusgemeinde Nürnberg, Steven Langnas, und Pfarrer Axel Töllner, Beauftragter für christlich-jüdischen Dialog in der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern, hieß es.