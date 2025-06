Nürnberg, Neuendettelsau (epd). Der Verein "Begegnung Christen Juden" (BCJ) in der evangelischen Kirche verleiht am Sonntag, 6. Juli (17 Uhr), in der Nürnberger Marthakirche seine Studienpreise. Ausgezeichnet werden Arbeiten zu Themen des christlich-jüdischen Gesprächs, die in den vergangenen zwei Jahren an bayerischen Gymnasien und Universitäten entstanden sind, teilte der Verein mit. Die Preise gehen in diesem Jahr an das Maria-Ward-Gymnasium in Augsburg, das Gymnasium Fränkische Schweiz in Ebermannstadt, das Gymnasium Leopoldinum in Passau, das Apian-Gymnasium in Ingolstadt, das Melanchthon-Gymnasium in Nürnberg und das Riemenschneider-Gymnasium in Würzburg.

Für ihre wissenschaftlichen Arbeiten werden auch eine Absolventin der Ludwig-Maximilians-Universität München, ein Absolvent der Otto-Friedrich-Universität Bamberg sowie ein Vikar aus Nürnberg, der in Münster promovierte, geehrt, hieß es.

Für die Durchführung der diesjährigen Preisverleihung hat BCJ.Bayern von der Manfred-Roth-Stiftung eine Spende von 5.000 Euro erhalten. Der BCJ.Bayern mit Sitz in Neuendettelsau verleiht den Studienpreis alle zwei Jahre und 2025 bereits zum fünften Mal.